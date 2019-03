Doktorlar, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Elazığ'da doktorlar ve sağlık personeli, huzurevi sakinlerini ziyaret edip, karanfil verdi.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Medical Park Elazığ Hastanesi'nin yöneticileri, doktorları ve sağlık personeli Gazi Huzurevini ziyaret etti.Yaşlılarla bir araya gelen sağlıkçılar, onlara karanfil verip sohbet etti. Etkinlik kapsamında yaşlılara çeşitli hediyelerde verildi.

İnsan yaşamının her evresinde olduğu gibi yaşlılığın da mutlu ve huzurlu geçirilmesi gerektiğine değinen Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, “Büyüklere gereksinim duydukları her konuda destek olarak onlar ile sevgiye dayalı ilişkiler kurmamız gerekir. Uyum ve birliktelik içerisinde yaşamımızı sürdürmeliyiz. Bizlerde 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle hekimlerimiz ve acil servis çalışanları ile Gazi Huzurevindeki yaşlılarımızı ziyaret ettik. Onların bu önemli günü ve haftasını kutladık. Her daim yanında olduklarını kendilerine belirtik. Bu vesile ile yaşlılarımızın ellerinden öpüyoruz. Sağlıklı mutlu yıllar diliyoruz” dedi.

Dahiliye uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu ise, “Huzurevi sakinlerimizin sıkıntılarını dertlerini bulundukları ortamı, soludukları havayı birlikte paylaşmak amacıyla ziyarette bulunduk. Dedelerimiz ve ninelerimiz ile bir araya geldik. Hepsinin duygu ve düşüncelerini paylaştık. Çok mutlu olduk. Maddi manevi her türlü sıkıntılarında yanlarında olacağımızı belirtik. Her türlü sosyal etkinlik de olduğu gibi bugünde ilimizi temsil etmek için buradayız. Gencinden yaşlısına kadar Elazığ halkı yaşlılarımızı unutmazlar. Ziyaretlerinde bulunup ihtiyaçlarını karşılarlar” diye konuştu.

Hastanelerinin yaptığı organizasyonda yer almaktan gurur duyduğunu aktaran Psikolog Çağla Gül, “Çok keyifli dakikalar geçirdim. Bunun gibi çalışmaların sadece bu güne özel değil, hayata yayılması tarafındayım. Umuyorum devamı sağlanacaktır. Daha geniş aktivite ve organizasyonlarla çeşitlendirilecektir"ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.