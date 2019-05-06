Domates unu için çiftçilere fide dağıtıldı

Elazığ'da 2016 yılından itibaren sürdürülen “Kadın Eli Değdi Sebze Kurudu Domates Un Oldu” projesi kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe destekli fide dağıtıldı.

2016 yılından itibaren İl Tarım Müdürülüğü tarafından uygulanan ve Özel İdaresi tarafından desteklenen “Kadın Eli Değdi Sebze Kurudu Domates Un Oldu” projesinin bu yılda devam edeceği bildirildi. Proje kapsamında, İl Müdürlüğünde domates fidesi dağıtım töreni yapıldı. Törene Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yaşar Erdoğan, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Bakanlık Eğitim ve Yayım ve Yayınlar Dairesi tarafından kabul edilen 5 özel projeden biri olduğunu belirten Şube Müdürü Erdoğan," Projemiz Merkez Hankendi köyünde 20 kadın çiftçimize 20 dekar alanda ekim yaptırılarak başarıyla uygulandı.Projenin sürdürülebilirliği kapsamında 2017 yılında aynı köyde, 5 çiftçimiz 10 dekar alanda üretim yaparak, elde ettikleri domates unu ve kurusunu Elazığ Tarım Fuarında tüketicilerin beğenisine sundu. Tüketicilerin beğenmesi ve aşırı talebin karşılanamaması nedeniyle projenin devamına karar verildi. Bugün 2019 yılında projemizin genişletilerek sürdürülmesi ve çiftçilerimiz arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla yüzde 50'si İl Özel İdaresi tarafından desteklenen kurutmalık domates fidesi dağıtımını yapıyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir üretim sezonu diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere yüzde 50 hibe destekli fide dağıtımı gerçekleştirildi.