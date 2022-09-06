İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Domuz sürüsü araçlara aldırış etmeden karşıya geçti

Elazığ’da domuz sürüsü köy yolundaki araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçti.

Elazığ'da domuz sürüsü köy yolundaki araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçti. O anları görüntüleyenler ise şaşkınlık yaşadı.


Edinilen bilgiye göre, aracıyla akşam saatlerinde Baskil ilçesine giden bir vatandaş, ilçe girişinde domuz sürüsüne denk geldi. Domuz sürüsü, araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçti. Sürücü, bir süre domuzların geçmesini bekledikten sonra yoluna devam edebildi. Domuzların araçlara aldırış etmemesi vatandaşları şaşkına çevirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.