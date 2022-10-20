Dr. Aslan: “Menopoz hastalık değil doğal bir süreçtir”

Melike Aslan, “Dünyada ortalama 50-51 yaşında menopoza girilirken ülkemizde bu aralık 46-48'dir” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Melike Aslan, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü çerçevesinde önemli bilgiler verdi.

Menopozun kadının hayat yolunda adet ile beraber başlayan doğurganlık çağının geride bırakıldığı bir dönem olduğunu aktaran Dr. Melike Aslan, “Menopoz, hastalık değildir, doğal bir süreçtir. Dünyada ortalama 50-51 yaşında menopoza girilirken ülkemizde bu aralık 46-48'dir. Menopoz, tıbbi olarak son adetin üzerinden 1 yıl geçmesi olarak tanımlanabilir. Tıpkı doğurganlığa giriş gibi menopoza da birden bire değil basamak basamak giriliyor. Bu döneme de perimenopoz deniliyor. Perimenopozda kadınları doktora getiren en önemli semptom, yumurtlamanın da bozulması ile beraber hormonlardaki değişkenlik ve bunun da sonucundaki adet düzensizliğidir. Ateş basmaları, yüzde kızarıklık, terleme nöbetleri, özellikle gece terlemeleri, depresyona eğilim, ruhsal değişikliklerin az ya da çok olarak kişiye özel olarak meydana gelebilir” diye konuştu.

Kadınları etkileyen semptomları azaltmak veya tamamen yok etmenin mümkün olduğunu vurgulayan Aslan, “Postmenopozal dönemde yaşla beraber başlayan kemik yıkımının hormonların da azalması ile beraber oldukça hızlanıyor. İdrar yaparken yaşanan ağrı, idrar kaçırma, sık sık idrara çıkma ya da vajinal kuruluk gibi durumlar, postmenopozal hastaların yüzde ellisinde görülebilir. Menopoz sürecinin daha kolay geçirilebilmesi, kadınların hayat kalitesinin kendilerinin hak ettiği düzeyde devam edebilmesi için bir sağlık profesyonelinden ya da kadın doğum uzmanından yardım alınması önemlidir. Bu dönemde kadınlarda sigarayı bırakmak, beslenmeye dikkat etmek, kalsiyumu yüksek gıdalar almak, kafeinden uzak durmak, yürüyüş yapmak gibi fiziksel aktiviteler, kendilerini destekleyecektir. Jinekologlardan tamamen bireyselleştirilmiş, kişiye özel planlanan destekler alabilirler. Menopoz geçiren kadınlara hormon replasman tedavisi, destek tedavisi, kalsiyum, D vitamini desteği, hormon alamayacak kişilere de hormon içermeyen bazı tedaviler öneriyoruz” şeklinde konuştu.