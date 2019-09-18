Dr. Sarıcık;"Erken tanı ile kanser korkulu rüyamız olmaktan çıkar"

Öğr. Üyesi Bekir Sarıcık, “Her kanser hastalığında olduğu gibi bu kanser türünde de erken tanı hayati önem taşımaktadır. Erken tanıya riayet ettiğimiz zaman kanser korkulu rüyamız olmaktan çıkmaktadır"dedi.

Toplumda sık görülen kolon kanseri ve tedavi sürecinde izlenilmesi gereken yollar hakkında Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Sarıcık bilgi verdi.

Kolon kanserinde erken tanının çok önemli olduğuna dikkat çeken Sarıcık," Ayrıca kolon kanserleri tedavisinde laparoskopik (kapalı) yöntem ile ameliyatlar son zamanlarda artık çok daha rahat ve güvenli hale gelmiştir. Laparoskopik ameliyatlar daha az ağrı, daha çabuk iyileşme, hastanede daha konforlu bir tedavi süreci, işine daha çabuk geri dönme ve en önemlisi daha hassas bir temizlik cerrahi olanağı sunmaktadır”diye konuştu.

Vatandaşların ne gibi şikayetler üzerine doktora başvurması gerektiği konusuna da değinen Sarıcık, “Kilo kaybı önemli bir parametre. Büyük abdest alışkanlığındaki değişiklikler ve karakteristiğinde oluşan farklılıklar kolon kanserlerinin belirtilerindendir. Bu açıdan erken teşhisin önemli olduğu bir durumda bu bulgulara haiz olan kişilerin doktora gelmelerinde fayda vardır. Aynı zamanda rutin protokollerimiz dahilinde 40 yaşını geçmiş şikayeti olanlar ve özellikle 50 yaşını geçmiş kişilerin de kesinlikle hiçbir şikayeti olmasa bile kolonoskopi (kamera ve monitör ile tedavi) yaptırmalarını öneriyoruz. Kolon kanserinden şüphelenilmesi açısından ‘Gaitada Gizli Kan Testi' de önemli bir parametredir. Testi pozitif olan kişiler de olası bir kalın bağırsak kanseri açısından risk grubunda olup ilgili doktoru tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Tekrar altını çizmek gerekirse, ‘erken tanı' bu konuda en önemli parametrelerden biridir. Erken tanıya riayet ettiğimiz zaman kanser korkulu rüyamız olmaktan çıkmaktadır”ifadelerini kullandı.