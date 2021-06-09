DSİ Genel Müdürü Yıldız,' “Elazığ'da 185 bin 900 dekar tarım arazisi sulanacak"

Elazığ'da 2021 yılı sulama sezonunda toplam 185 bin 900 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 297 milyon 440 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

2021 yılı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından “Su ve Sulamada Hamle Yılı” olarak ilan edildi. Bununla birlikte DSİ, bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımları hızlandırdı. Bu kapsamda Elazığ'da 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayan sulama sezonunda toplam 185 bin 900 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirildi. Yapılacak sulama ile ülke ekonomisine 297 milyon 440 bin TL katkı sağlamasının hedeflendiği aktarıldı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de taleplerinde büyük artış olduğunu vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üretiyor. Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı' olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı sulama yatırımlarımızda hamle yılı olacaktır. Bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir” diye konuştu.

Elazığ'da 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayan sulama sezonunda toplam 185 bin 900 dekar tarım arazisinin sulanacağını aktaran Yıldız, "Elazığ'da toplam 185 bin 900 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 297 milyon 440 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyorum. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.