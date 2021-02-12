DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ'da son 18 yılda 15 baraj inşa ettik"

Tarımın en önemli illerinden biri olan Elazığ'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 84 adet tesis ile 2 milyar 509 milyon 152 bin 989 TL yatırım yaptıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız," Elazığ'da son 18 yılda 15 baraj inşa ettik. İnşaatı devam eden 1 baraj ile 2 bin 330 dekar arazi daha sulamaya açılacak"dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Elazığ'a yaptığı yatırımlarla önemli projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamayı, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmayı, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumayarak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalıştığı aktarılan DSİ'nin, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

"2021'i sulamada hamle yılı ilan ettik"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır"dedi.

"137 bin 220 dekar zirai arazinin sulamaya açıldı"

Özellikle modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini ve son 18 yılda Elazığ'da inşa edilen 9 sulama tesisi ile 137 bin 220 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını anımsatan Genel Müdür Yıldız," Böylece Elazığ topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 98 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Elazığ'ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 6 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 6 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 173 bin 770 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 251 milyon 235 bin TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Elazığ zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

"15 baraj kazandırdık"

Doğu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Elazığ'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 84 adet tesis ile 2 milyar 509 milyon 152 bin 989 TL yatırım yaptıklarına dikkat çeken Yıldız," Elazığ'da son 18 yılda 15 baraj inşa ettik. İnşaatı devam eden 1 baraj ile 2 bin 330 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır. Diğer taraftan Elazığlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Elazığ'ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan yapımı tamamlanan 2 adet ve inşaatı devam eden 3 adet içme suyu tesisi ile toplamda 707 bin 562 kişi için yılda 28,15 milyon metre küp içme suyu temin edilecektir. Elazığ'da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 47 adet taşkın koruma tesisi ile 45 yerleşim yeri ve 3 bin 569 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

Baraj ve gölet çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan 'Yeraltı Barajı' inşa çalışmaları kapsamında Elazığ'da 3 adet depolama tesisin çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Yıldız, en büyük destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile emeği geçenlere teşekkür etti.