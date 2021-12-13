Dünya 3'üncüsü Ahsen Duran memleketi Elazığ'da

Tayland'ın Bangkok kentinde 4-12 Aralık'ta düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda dünya 3'ücüsü olan Ahsen Duran, memleketi Elazığ'a döndü.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 4-12 Aralık'ta düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda dünya 3'üncüsü olan Kovancılar Hazar Spor Kulübü sporcusu Ahsen Duran, memleketi Elazığ'a döndü. İlk olarak Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'i ziyaret eden Ahsen ile antrenörü Sait Uygur, çiçeklerle karşılandı. Müdür Eren genç sporcuya çeşitli hediyeler takdim etti.

3 yıllık aktif sporculuk kariyerinde 1.5 yıldır Muay Thai sporuyla ilgilendiğini dile getiren Ahsen Duran, "2020 Şubat ayında Türkiye Şampiyonası'nda 4 rakibimi yenerek 1. oldum. Milli takım seçmelerinde takıma seçildim. Tayland'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'na yarı finalden katıldım ve 3'üncü oldum. Hafif bir gribal enfeksiyonum vardı emimin ki hasta olmasam şampiyon olurdum. Türk milli takımı olarak dünya 2'ncisi oldum. Üzerimizde emekleri olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Ahsen'in antrenörü Sait Uygur (52), “Ahsen'le iyi bir çalışma dönemimiz oldu. Türkiye şampiyonluğu ve ardından milli takıma girmesinin ardından Tayland'ta dünya 3'üncüsü oldu. İlimizi ve ilçemizi gururlandırdı. Ahsen'in bu noktalara gelmesi önemli. Ahsen'i Dünya Şampiyonu olarak görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, “Bir il müdürünün en mutlu olacağı günlerden birisi ya yeni bir tesisin açılması ya da bir sporcusunun derece almasıdır. Ahsen dünya şampiyonasına gitmeden ziyaretimize gelmişti. Ben o zaman derece alacağını hissetmiştim. Ailesinin, Sait hocanın çok kıymetli emekleri var üstünde. Dile kolay dünya 3'üncü olmak. Ben kendisini tebrik ediyorum. Ahsen inşallah gelecekte daha önemli dereceler alacaktır” şeklinde konuştu.