Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü etkinliği

Elazığ'da Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle farkındalık için etkinlik düzenlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı. Bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte, kurumlarda kalan çocuklar, çocuk işçiliği ile mücadeleye dikkat çekecek bilgilendirici broşürler dağıttı.

Değişen ve gelişen dünya şartlarında özellikle savaşların, toplu katliamların, afetlerin sonucunda dünyanın birçok yerinde çocuk işçiliği yaşının 10'a kadar düştüğünü ifade eden İl Müdürü Suat Kenç, “Çocuk haklarının, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının en hassas konusudur. Gerek fizyolojik gerek psikolojik gelişimleri açısından küçük çocukların çalıştırılması durumunda ileri ki dönemlerde büyük sıkıntılar görülecektir. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı en hassas olduğu konu geleceğimizi inşa edecek bu çocuklar adına bugün burada bu etkinliği düzenlemekteyiz. Dünya dengelerinin bozulduğu zulmün ve göz yaşının gerçekten çoğaldığı bu dönemde özellikle fiziki yönden 10-14 yaş gurubu ve daha küçük çocukların özellikle ağır işlerden çalıştırılmaması adına fiziki ve psikolojik sağlıklarının o dönemde daha rahat yetişmesi adına da farkındalık günü topluma genel mesajı şöyle vermeliyiz. Çocuklar yarınlarımız, geleceğimizdir. Öncelikle imkanlar dahilinde çocuklarımıza mutlak surette eğitim öğretimlerini sonuna kadar yapmalılardır. Çocuk işçiliği noktasında toplumda bazı aksilikler olmaktadır burada da toplumun 14 yaş altı grubun ağır işlerde çalıştırılmaması yönünde bir farkındalık olması adına bugün bu etkinliği yaptık” dedi.