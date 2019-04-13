Dünyada fragmanlı ilk kitap, matematik öğretmeninden

Elazığ'da matematik öğretmenliği mezunu olan ve özel ders veren 28 yaşındaki Süel Pala, fantastik bir roman yazmasının ardından fragmanını da çekerek ilke imza attı.

Fırat Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu 28 yaşındaki Süel Pala, çocukluktan itibaren öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kendini geliştirerek fantastik roman yazdı. 403 sayfalık kitabını kendi hayal dünyası ile oluşturan ve "Yenik Zafer" ismiyle okuyucuyla buluşturan Pala, orta çağda yaşayan krallıkları anlattı. Dünyada yazılan bir çok kitabın filminin çekildiğini ancak önce fragmanı çekilen ilk kitabın kendisine ait olduğunu ifade eden Pala, şimdi eserinin filme dönüştürülmesini hayal ediyor.

Ortaokul yıllarında kitap yazamaya başladığını belirten Süel Pala, "Yazım gücümün güçlü olduğunu düşüyordum. Öğretmenlerimin yönlendirmesi ile kompozisyon, kısa hikayeler gibi yarışmalarda gayet başarılıydım. Lise yıllarına gelince bende ölümsüz olmak istedim. Bir eser bırakmak istedim. Bunun için ne yaparım derken o zamanlarda pek bir şey bulamadım. Hocalarımın yönlendirmesi ile kitap yazmaya yönlendim. Yazarlığa yönlendim. Yazma gücümü kullandım. Üniversite yıllarının başlarında kitap yazmaya başladım. Üniversitede matematik bölümü okudum. Sayısal yönüm daha ağır basıyor. Ama sayısal yönümün sözel bölümümü ezmesine izin vermedim. Bu özelliğimi kullanmaya ve bu şekilde değerlendirmeye karar verdim. Eserim tamamen kurgu ve orta dünyada yaşayan krallığı anlatıyor. Fantastik bir türe sahip. Ülkemizde çok kullanılmayan bir tür ama yazara büyük bir özgürlük katıyor. Bu türde hiçbir kalıba sığdırmak zorunda değilsin. Rahatça hayal dünyanızda okuyucuya aktarabilirsin fantastik yönün bana kattığı özgürlükten faydalandım"dedi.

“Kitabıma dünya bir ilk olarak teaser hazırladık”

Sayısal yönünün kendine kattığı analitik düşünceden faydalandığına değinen Pala, “Kitabım 403 sayfa 4 yıl gibi bir sürede tamamladım. 2 yılda basım aşaması ile uğraştım. ilk olarak kitabımda bin adet çıkardım. Tüketime göre artıracağım. İlk baskı güzel giderse 2'inci kitabımı yazmayı düşünüyorum. Kitabımıza dünya bir ilk olarak teaser (fragman) hazırladık. Hiçbir kitabın fragmanı hazırlanmamış. Genelde film olduktan sonra oluşturulmuş. Dünyada ilk kitap fragmanını hazırladığımın için çok mutluyum”ifadelerini kullandı.