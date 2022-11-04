Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor, 60 ülkeye ihraç ediliyor

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne renginde, damarlı yapıya sahip, dekoratif amaçlı yoğun ilgi gören mermer, 4 kıtada 60 ülkeye ihraç ediliyor. 40 yıldır dünyanın gözdesi haline gelen vişne mermeri bugüne kadar Kabe, Beyaz Saray, Dubai ve Palmiye Adalarındaki lüks otel ve mağazalar gibi birçok seçkin mekanı süsledi.

Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, plaka ve blok şeklinde ihraç ediliyor. İçerisinde demir mineralleri barındıran, rengi ve dokusu ile dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkartılan vişne mermeri, dünyanın 4 kıtasındaki 60 ülkeden talep görüyor. Birçok ülkenin özel ve seçkin mekanlarını süsleyen vişne mermeri, en meşhur kullanıldığı yer ise hacıların ve umrecilerin say yaptıkları Kabe'nin yanındaki Safa ile Merve tepeleri arasında yer alıyor. Günde ortalama 100 bin kişi 400 metre uzunluğundaki bu güzergahta Elazığ vişnesini görüyor. Öte yandan, ABD'de Beyaz Saray ve parlamento binasında, Dubai'de Burç Halife oteli ile birçok ülkede 7 yıldızlı oteller ve mekanlar ile bazı ünlü moda evlerinde dekorasyon amacıyla kullanılıyor. Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, plaka ve blok şeklinde ihraç edildiğini bildiren Alacakaya Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, bu yıl 20 bin ton blok üretimi ve satışı ile 80 bin metrekare de plaka satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alacakaya'da çıkarılan Elazığ vişne mermerinin özellikleri hakkında bilgi veren Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, “Alacakaya Mermer, ismini Elazığ vişne mermeri ile duyurdu. Zaten bizim şirketin ismi de oradan geliyor. Elazığ'ın vişne mermeri, sadece Alacakaya ilçesinde çıkıyor. Vişne mermerin özelliği ise içinde demir mineralleri olduğu için rengini ve dokusunu oradan almasıdır. Dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunuyor. Bu renk ve desen başka bir mermer alternatif olarak da yok” dedi.

"Vişne mermeri, Beyaz Saray ve Mekke'de kullanıldı"

Elazığ'ın vişne mermerini, dünyanın 4 kıtasındaki 60 ülkeye ihraç ettiklerini ifade eden Diker, “Elazığ'ın vişne mermeri, dünyada 60 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu mermerimizi başta Arap Emirlikleri, Dubai, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya olmak üzere dünyanın 60 ülkesi istiyor. Bilindik yerler ise Beyaz Saray ve Mekke'de kullanıldı. Çok ünlü mağazalar ve 7 yıldızlı oteller gibi lüks mekanlarda kullanılıyor. Elazığ vişne mermeri hangi mekana girerse orayı ferahlatıyor ve lüksleştiriyor. Bu nedenle çok tercih edilen bir mermer. Pandemiden önce yıllık 40 bin ton ve 100 bin metrekarede plaka şeklinde üretimimiz vardı. Ancak bu yılki hedeflerimize ulaştık. 20 bin ton blok üretimi ve satışı ile 80 bin metrekare de plaka satışımız oldu” şeklinde konuştu.