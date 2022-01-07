Dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren akademisyenlere teşekkür belgesi verildi

Dr. Fahrettin Göktaş, dünyanın en etkili bilim insanları listesine giren akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenleri açıklamış listeye FÜ'den 42 akademisyen girmişti. FÜ Rektörü

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, başarı kaydeden akademisyenlere teşekkür belgesi verdi.

Araştırma üniversitesi olunmasında akademisyenlerin çok büyük bir başarısının olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bunu her platformda dillendiriyoruz. Sizlerin yayınları, o yayınlara olan atıflar, projeleriniz bunların hepsi değerlendiriliyor. En büyük katkı sizsiniz. Üniversite yönetimi olarak bizim yaptığımız tek şey sizin bu başarılarınızı doğru bir şekilde oraya yansıtmak. Bizlere bu gururu yaşattığınız için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu başarılarınızın devamını diliyoruz. Rektörlük olarak kapımız sizlere sonuna kadar açık. Ankara'daki her iki görevim de devam ediyor. O konuda da yapabileceğim bir şey olursa sizlere katkı sunmak isterim” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.