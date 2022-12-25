Dünyanın en iyi 5 tespih ustası arasında görülen Osman Kiraz: “Tespih yatırım aracı olarak görülüyor”

Elazığ'da 12 yaşından itibaren baba mesleğini devam ettirerek tespih işlemeciliği yapan Osman Kiraz (34), dünyanın en iyi 5 tespih ustası arasında kabul görülüyor. Kendine has el işçiliği dünyaya nam salan Kiraz, tespih koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. Özel sipariş üzeri çalışan Kiraz, Katar, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi olmak üzere birçok Arap ülkesine ve şehrine tespih gönderiyor. 100 bin dolara kadar tespih olduğunu dile getiren Kiraz, Arap ülkelerindeki koleksiyonerlerin tespihi bir yatırım aracı olarak gördüğünü ifade etti. Tespihin bir sanat olduğunu aktaran Kiraz, yaptığı tespihleri kargoya zor yetiştirdiğini aktardı.

12 yaşından beri tespih işi ile uğraştığını belirten Osman Kiraz, “Babamdan öğrendiğim bir iş. Çok kıymetli ustalar var. Yaşları bizden çok büyük bu işi çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Biz de onların izinden gitmeye çalışıyoruz. Arap ülkelerinde tespihe ciddi şekilde kıymet veren insanlar var. Tespihleri bizden alıyorlar ve bize yaptırıyorlar. Malzemelerini bize gönderiyorlar, biz de en ince detayıyla işleyip kendilerine gönderiyoruz. Katar, Kuveyt, Dubai, Bahreyn, Abu Dabi ülkelerindeki büyük koleksiyoner ağabeylerimize gönderiyoruz. Bizi davet ediyorlar, beraber vakit geçiriyoruz. Tespihi yapan kişi ile tanışalım diye kendileri gelebiliyorlar” dedi.

Tespihin hem ustasının hem de malzemesinin önemli olduğunu aktaran Kiraz, “Tespihi 5-10 bin dolara alıyor, iki sene sonra tespihi 10-15 bin dolar oluyor. Hem malzeme değeri hem de ustanın değeri çok önemli. Yatırım amacı olarak düşünüyorlar. Koleksiyon değeri olan en fazla 5 veya 6 usta var. Tabi ki geri kalanlar da iyi işçilik yapıyorlar ama koleksiyonerlerin özellikle tespihlerin topladıkları belli ustalar var. Tespihin değeri koleksiyonerin talebine göre değişiyor. Özel malzemeler oluyor. Sıkma kehribar, damla kehribar ve mercan en pahalı tespihlerdir. Bu tarz özel ve bulunmayan malzemeler zaten değerli oluyor. Malzemenin cinsine, ender olmasına göre gramı, 30 dolar, 100 dolar arasında değişiyor. 50 bin, 60 bin ve 100 bin dolara satılan tespihlerimiz var. Biz sadece bunun işçiliğini yapıyoruz. Zaten malzeme kıymetli ve kıymetli bir usta tarafından üretildiği zaman tamamen bir sanat eseri oluyor. Bulunmayan bir parça oluyor. Biz yaptığımız tespihleri aynı gün kargoya zor yetiştiriyoruz. Ondan dolayı hazırda tespihlerimiz olmuyor” diye konuştu.