Durduk yere minibüsün lastiğini kesip yoluna devam etti

Elazığ'da bir şahıs, sokakta ilerlediği sırada bıçağını çıkartarak bir minibüsün lastiğini kesti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez İzzet Paşa Mahallesi Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokak üzerinde ilerlediği sırada bıçağını çıkartıp minibüsün lastiğini kesti ve yoluna devam etti. Sabah servis için minibüsüne gelen Celal Doğan, lastiğin kesilmiş olduğunu fark etti. Sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen Doğan, lastiğin bir şahıs tarafından kesildiğini gördü. Doğan ardından polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayette bulundu.