(Düzeltme ) Elazığ'da Covid-19 görülen köy karantinaya alındı

Elazığ'da bir köyde 10 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile köy karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Avcılı köyüne bir şahsın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi köye geldi. Köyde şahsın temasta bulunduğu kişiler tespit edilip test yapıldı. Test sonucu 10 kişide daha Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 115 nüfuslu Avcılı köyü, salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı. Öte yandan filyasyon ekiplerinin köy içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Öteyandan, Afrika'dan köyüne gelen şahsın testinin negatif olduğu, hastalığın farklı bir şahsa bulaşması sonucu yayıldığı bildirildi.