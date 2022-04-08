(Düzeltme) Elazığ'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Elazığ'da, bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu, 1 kişi de silah kabzasıyla darp edilerek yaralandı.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. sanayi sitesinde bulunan bir iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından arkadan gelen B.B.Y., silahla S.K.'ya ateş açtı. S.K.'nın da karşılık vermesinin ardından B.B.Y., kafasına isabet eden kurşun nedeni ile yere yığıldı. Olayda, S.C. isimli şahıs da silah kabzasıyla darp edildi. Olayın ardından şüpheli S.K. bölgeden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayağına ve sırtına isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralanan S.K.'nın da hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.