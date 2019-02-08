(Düzeltme) Saadet Partisi İl Başkanın oğlunun da olduğu araç kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlunun da içinde olduğu araç kaza yaptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 BN 940 plakalı araç, M.T. yönetimindeki 58 TU 307 plakalı kamyonla ile çarpıştı. Kazada araçta bulunan Tahsin Karadağ hayatını kaybetti, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlu Abdullah ile birlikte 2 kişi de yaralandı.

Kaza haberini alan Hacıbekiroğlu, Sivas'a gitti.