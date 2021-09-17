EBEGEM'de yeni dönem kursları için kayıtlar başladı

EBEGEM tarafından el sanatlarını yaşatmak ve vatandaşların boş vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği el sanatları kursu için ön başvuru kayıtları başladı. Yapılacak kurslar kapsamında çini, ahşap, seramik, filografi, dikiş - nakış ve ev dekorasyon ürünleri branşlarında kurslar verilecek. Sabah ve öğlen grubu olarak iki farklı şekilde eğitimlerin düzenleneceği kursun sonunda ise kursiyerlere katılım belgesi verilecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların 17 Eylül ve 8 Ekim tarihleri arasında Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesinde bulunan EBEGEM'e şahsen başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Her dönem büyük ilgi gören el sanatları kurslarımız için yeni dönem ön başvuru kayıtları başlıyor. İlimizin kültür sanat altyapısını oluşturmak ve vatandaşlarımızın kaliteli vakit geçirmesini sağlamak adına Elazığ Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. El sanatlarına ilgi duyan ve yeteneklerini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz” denildi.