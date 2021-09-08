EBK, Nuran Çoban'ı kadrosuna kattı

Elazığ Basketbol Spor Kulübü, Rize Belediyespor'dan guard Nuran Çoban'ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ekibi Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), 1.64 boyunda guard pozisyonunda oynayan Nuran Çoban'ı renklerine bağladı. Daha önce Antalya BDK, Diyarbakır, Van ve Adana kulüplerinde oynayan Nuran Çoban, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Rize Belediyespor'un şampiyon olarak Türkiye Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli katkı sağlamıştı. Transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan başarılı basketbolcu, son olarak Rize Belediyespor'da şampiyonluk yaşadığını ve aynı hedef doğrultusunda EBK'da kulüp olarak güzel bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.