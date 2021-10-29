EBSK'lı sporcular sağlık kontrolünden geçti

Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Elazığ Basketbol Spor Kulübü Derneği sporcuları Medical Park Elazığ Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Medical Park Elazığ Hastanesi, Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde bulunan Elazığ Basketbol Spor Kulübü Derneği'nin sağlık sponsorluğunu üstlendi. Sporcular hastaneye gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Her zaman sporcuların yanında olduklarını söyleyen Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Talay, "Bulundukları ligde ses getireceklerine inandığımız Elazığ Basketbol Spor Kulübü Derneği'nin sağlık sponsorluğunu üstelenmekten gurur duyuyoruz. Bu kapsamda sporcularımız bugün hastanemize gelerek sağlık kontrolünü gerçekleştirdiler. Medical Park Elazığ Hastanesi olarak her zaman sporcularımızın yanında olduğumuzu ve onları desteklediğimizin altını çiziyor, başarılar diliyoruz" dedi.