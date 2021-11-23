EBUAŞ, yüzmede de iddialı

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakaları sona erdi. 20-21 Kasım tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen ve 7 ilden toplam 18 kulübün katıldığı müsabakalarda Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü de 10 sporcusuyla yer aldı.

İki gün süren müsabakalar sonucunda serbest, sırtüstü, kelebek, kurbağalama ve bayrak yarışları kategorisinde mücadele eden Elazığ Belediyesi EBUAŞ Spor Kulübü sporcularından Damla Akgün, Belinay Erva Özdal, Doruk Kemal Tuğan, Emir Haktan Yılmaz, Hasan Çoban, Canan Esila Demir, Belinay Tan ve Mustafa Eymen Güngör katılım barajlarını geçerek madalya ile ödüllendirildi. Yağmur Akgün ve Ömer Yiğit Demir ise A1 barajını geçerek Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Elazığ Belediyesi olarak sporun birçok branşında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Sosyal belediyeciliğin yanı sıra eğitimden kültüre, sanattan spora birçok alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sportif alanda şehrimizde her yaş grubundan vatandaşlarımıza spor yapma olanağı sağlıyor, bu doğrultuda spora verdiğimiz desteği artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Özellikle genç kardeşlerimize sporun her alanında destek olmaya gayret gösteriyoruz. Elazığ Belediyesi olarak birçok spor branşında olduğu gibi yüzme branşında da önemli başarılar elde ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 20-21 Kasım tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi grup müsabakalarında mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye finallerinde şehrimizi temsil edecek sporcularımıza da yürekten başarılar diliyorum" dedi.