Ecem Kazar, Elazığ İl Özel İdare'de

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Çankaya Üniversitesi'nden oyun kurucu Ecem Kazar'ı renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, dış transfer çalışmaları çerçevesinde ikinci transferini yaptı. Bordo-Beyazlı ekip, Çankaya Üniversitesi'nden oyun kurucu Ecem Kazar ile her konuda el sıkıştı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, son olarak Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen ve skorer oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Ecem Kazar'ı renklerine bağladı. 2001 doğumlu Ecem Kazar'a yeni sezonda Bordo-Beyazlı forma altında başarılar diliyoruz" denildi.