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Eğitim Bir-Sen üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Eğitim Bir-Sen Elazığ Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri,basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi Başkanı İbrahim Bahşi ve yönetim kurulu üyeleri, Kültür Park Mamura'tul Aziz salonunda kentteki yerel ve ulusal medyanın temsilcileriyle bir araya geldi.


Güven tazeleyerek tekrar seçilen Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Eğitim Bir-Sen Türkiye'de 450 bin üyesiyle ülkemizin en büyük sivil toplum merkezi haline gelmiştir. İlimizde de yaklaşık 4 bin 500 üyemizle Elazığ'ımızın en büyük sivil gücü konumundadır. Sendikalar, kamu çalışanlarının haklarını savunmak için şartlarını daha da iyileştirmek için kurulurlar. Sendikamızın kuruluş amaçlarından biriside değerler sendikacılığı, ülkemizin birliği bütünlüğü sadece bizim ülkemizde değil aynı zamanda gönül coğrafyamızda bu milletin Türk bayrağının geçmişte dalgalandığı bütün topraklarda yine bu birlik beraberliği sağlamaktır” dedi.


Karşılıklı istişarenin yapılmasının ardından program sona erdi.

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