İhlas Haber Ajansı

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Ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

Elazığ’da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu. Yol iş makineleriyle yol açıldı ve hasta ambulansla hastaneye yetiştirildi.


Olay, Kovancılar ilçesi Bağ Gülü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan yaşlı bir adam fenalaşınca, ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kardan kapalı olmasından dolayı hastaya ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Ambulans, iş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaştı. Köyden alınan yaşlı adam hastaneye yetiştirildi.

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