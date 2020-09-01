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Ektiği hint kenevirlerini sularken suç üstü yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüpheli, ektiği hint kenevirlerini sularken suç üstü yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüpheli, ektiği hint kenevirlerini sularken suç üstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli A.B'nin yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, şahsı ektiği kenevirleri sularken suç üstü yakaladı.


Şüphelinin gözaltına alındığı bölgede 313 adet kök keneviri, bir miktar hint keneviri tohumu ve 1 paket esrar içiminde kullanılan sargı kağıdı ele geçirildi.


Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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