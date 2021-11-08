Elazığ 1. Amatör Küme'de 2. hafta maçları tamamlandı

Amatör Küme Futbol Ligi'nin 2. haftasında toplam 42 gol atıldı.

Amatör Küme Futbol Ligi'nde 2. hafta geride kaldı. Filelerin 8 maçta 42 kez havalandığı haftada yine iki müsabaka hükmen galibiyetlerle sona erdi. Haftanın en farklı galibiyetine Adaletspor'u 9-1 yenen Baskil Şafakspor imza attı. Alınan sonuçlar şöyle; Yeni Mahallespor 2-3 Hicret Gençlikspor. Elazığ Adaletspor 1-9 Baskil Şafakspor. Şekerspor 2-4 Elazığ İl Özel İdarespor. Sivricespor 2-0 Tayfunspor. Karakoçangücü 0-3 Elazığ Üsküdar (Hükmen). Abdullahpaşaspor 0-3 Sanayi Sitespor. Dsispor 4-2 Beyhan Belediyespor. Arıcakspor 1-2 Aksaray Gençlikspor. Karakoçan 1985 3-4 Maliyespor. Paluspor 3-0 Sürsürüspor (Hükmen).