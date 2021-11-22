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Elazığ 1. Amatör Kümede 4. hafta tamamlandı

Elazığ 1.

Amatör Küme Futbol Ligi'nde 4. hafta heyecanı geride kaldı.


Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 sezonunun 4. haftası tamamlandı. Filelerin toplam 33 kez havalandığı haftada en farklı galibiyeti Adaletspor'u 9-0 yenen Aksaray Gençlikspor elde etti. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


"Hicret Gençlik 0-2 Maliyespor, Sivricespor 1-3 Abdullahpaşaspor, Dsispor 2-0 Şekerspor, Adaletspor 0-9 Aksaray Gençlikspor, Baskil Şafakspor 0-4 Elazığ Üsküdarspor, Arıcakspor 5-2 Tayfunspor, Paluspor 3-0 Beyhan Belediyespor, Karakoçan 1985 1-1 İl Özel İdarespor."

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