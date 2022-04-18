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Elazığ 1. Amatör Küme'de finalin adı belli oldu

Elazığ 1.

Amatör Küme Futbol Liginde play-off yarı finalleri tamamlandı.


Büyük heyecanın yaşandığı Amatör Küme Futbol Liginde play-off yarı finalleri tamamlandı. İlk maçta İl Özel İdare ile 2-2 berabere kalan Aksaray Gençlikspor, rövanş maçında rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdıran ilk takım oldu. Yine ilk maçta Sanayi Sitespor'u 2-1 mağlup eden Elazığ Dsispor, rövanş maçında rakibi ile golsüz berabere kaldı ve finale yükseldi.


Final tarihi Futbol İl Tertip Komitesinin belirleyeceği kararın ardından netlik kazanacak.

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