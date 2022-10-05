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Elazığ 1. Amatör Küme'de maçlar başlıyor

Elazığ 1.

Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlayacak.


Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu başlıyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ligde ilk hafta maç programlarını açıkladı. Cumartesi, pazar ve çarşamba günü oynanacak olan ilk hafta maçlarının programı şöyle:


8 Ekim Cumartesi


16.00 İl Özel İdare - Abdullahpaşaspor


18.00 Elazığ Üsküdarspor - Tayfunspor



9 Ekim Pazar


13.30 Hicret Gençlikspor - Harputspor


15.00 Arıcaspor - Karakoçan 1985


15.00 Paluspor - Baskil Şafakspor


15.30 Doğukent Gençlikspor - Sivricespor


17.00 Rüstempaşaspor - Elazığ Şekerspor


17.30 Sanayi Sitespor - Kovancılarspor


19.00 Maliyespor - Kovancılar Esnafspor



12 Ekim Çarşamba


19.00 Yeni Mahalle - Yolspor

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