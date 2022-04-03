İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ 1. Amatör Küme'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Elazığ 1.

Amatör Küme Futbol Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.


Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı nefesleri kesen 2021-2022 sezonu play-off eşleşmeleri netleşti. A Grubu'nda DSİspor ile İl Özel İdare, B Grubu'nda ise Aksaray Gençlik ve Sanayi Sitespor takımları play-offa yükselen takımlar oldu. Çapraz eşleşme sonucu; DSİspor ile Sanayi Sitespor, Aksaray Gençlikspor ile İl Özel İdare eşleşti. Yarı final aşamasındaki maçlar rövanş sistemiyle oynanacak. Final maçı ise tek maç sistemiyle oynanacak. Futbol İl Tertip Komitesi'nin kulüplerle yapacağı toplantı sonrası müsabaka tarihleri netlik kazanacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.