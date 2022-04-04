İhlas Haber Ajansı

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Elazığ 1. Amatör Kümeden düşenler belli oldu

Elazığ 1.

Amatör Küme Futbol Liginde normal sezonun tamamlanması sonrası küme düşen takımlar belli oldu.


Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 normal sezonu tamamlandı. Play-Off hattının belirlediği mücadeleler sonunda küme düşen takımlar da netlik kazandı. Sezon başı ligden çekilen Sürsürüspor ile Karakoçangücü'nün yanı sıra A Grubunda Beyhan Belediyespor, B Grubunda Adaletspor küme düşen takımlar oldu. Bu ekipler mücadelelerine önümüzdeki yıldan itibaren 2. Amatör Küme Futbol Liginde devam edecek.

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