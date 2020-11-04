Elazığ 1. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi

Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi'nin 2021 yılında bitirilmesi için toplantı gerçekleştirildi.

Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi toplantısı DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar başkanlığında, müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve teknik personelleri ile yüklenici firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.2021 yılında inşaatının bitirilerek hizmete alınması planlanan Sarıcan Sulama alanın da içinde yer aldığı projenin değerlendirilmesi yapıldı.

Proje ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada," Elazığ ili Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Beldesi ile Bulgurcuk, Altınoluk, Gölpınar, Kalkankaya, Bahçecik köyleri ile beraber toplamda 6 yerleşim birimini kapsayan alanda yürütülmektedir. Halihazır harita yapımına esas ortofoto görüntülerin kıymetlendirmesi tamamlanmış olup, toprak etüt çalışmaları ile kadastro çalışmaları devam etmektedir. Yapılan değerlendirme neticesinde, Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar sözleşmeye göre 2025 yılına kadar süresi olan işin, 2021 yılında tamamlanmasına yönelik istişareler ve değerlendirmelerde bulunduktan sonra alınan kararlar çerçevesinde gerekli talimatları verdi"denildi.