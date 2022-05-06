Elazığ 2. Amatör Kümede sezonun başlama tarihi ertelendi

Amatör Küme Futbol Liginde 2021-2022 sezonu başlama tarihi bir hafta ertelendi.

Amatör Küme Futbol Liginin başlama tarihi bir hafta ertelendi. Daha önce 7-8 Mayıs tarihlerinde başlaması planlanan 2. Amatör Küme Futbol Ligiyle ilgili Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yeni bir açıklama yayımlayarak, erteleme kararının alındığını kamuoyuna duyurdu. Elazığ ASKF'den yapılan açıklamada, "İlimiz 2. Amatör Küme Futbol Liginde yer alan takımların bir bölümünde lisans çıkarma ve diğer çalışmalarını, Ramazan ayı ve bayramı nedeniyle tamamlayamadıklarını belirtmeleri, bu konuda Tertip Komitesi ve kulüp yöneticileri ile yaptığımız toplantıda ligin bir hafta ertelenmesi talebi olumlu bulunarak ligin başlamasına bir hafta erteleyerek karar almış bulunuyoruz” denildi.