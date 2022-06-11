Elazığ 2. kitap müzayedesi yapıldı

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Elazığ Kültür Turizm Derneği tarafından kitap müzayedesi düzenlendi. Millet Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kitapsever katıldı. Müzayede kapsamında başlatılan kampanyada 300'ün üzerinde kitap toplanırken komite tarafından belirlenen 80 kitap açık artırma ile satışa çıkarıldı. 1 liradan başlayan açık artırmada en yüksek teklifi veren kitapsever kitabın sahibi oldu. Müzayededen elde edilecek gelir ile bir köy okuluna kütüphane yapılacak.

Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut, “1. müzayededen elde ettiğimiz gelir ile vadettiğimiz gibi iki tane köyümüze kütüphane yaptırdık kitapları ile beraber sizlerin de destekleri ile teslim ettik. İkinci müzayede de aynı şekilde kamu yararına bir satış yapacağız. Buradan da elde ettiğimiz gelirle yine iki tane köyümüze, iki tane diyorum ama iki taneyle sınırlı kalmayalım belki sayımız artacaktır belki azalacaktır. Ama bilin ki buradan elde ettiğimiz gelirlerin tamamıyla kütüphane yaptırma vadimiz devam ediyor. Bizim amacımız şuydu bir müzayede kültürünü Elazığ'a tanıtmak, Elazığ da bugüne kadar hiç müzayede yapılmamıştı müzayede kültürünü gördük, hoşlandık. Ayrıca elimizde bulunan kitapların okuyucular ile buluşmasını arzu ediyoruz. Çünkü kütüphanemizdeki kitaplar biz okuduktan sonra orada kalıyor. Biz isteriz ki bunlar elden ele geçirilsin insan tarafından okunsun en azından kitabın kıymetini bilelim. Bizim elimizdeki kitaplardan bugün arkadaşlar takdim edecekler 1927 yılında basılmış kitaplarda var elimizde” dedi.