Elazığ 6 bin 552 sporcuyu ağırladı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 sezonunda Elazığ'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonlar ve katılan sporcu sayılarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Buna göre 2021-2022 sezonunda Elazığ'ın 6 bin 552 sporcuyu ağırladığı belirtildi.

Elazığ, 2021-2022 sezonu içerisinde birçok turnuva, şampiyona ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bu çerçevede şehrin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonların raporunu yayımladı. Raporda, "2021-2022 Sezonu içerisinde Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, şehrimizin ev sahipliğinde yaptığımız 6 Türkiye şampiyonası, 3 yarı final, 2 çeyrek final ve 12 grup müsabakaları ile bir yılda adeta şampiyona şehri hüviyeti kazandık" denildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, yaptığı açıklamada, "Şampiyonalar sayesinde 6 bin 552 sporcu ve kafilelerle birlikte gelen teknik ekip, hakemler ve idarecilerle birlikte 9 bini aşkın misafir şehrimizi hem ziyaret edip, hem de müsabakalar da yer aldı. 1 yıllık sezon içerisinde yapılan sportif müsabakaların, 'Biz Bir Takımız', 'Anadoluyuz Biz' gibi projelerin, kültür gezilerinin de aziz şehrimizin tanıtımına ve yerel esnafımıza katkılar sağladığına şahit oluyoruz. Ayrıca her bir kafilemiz şehrimizden memnun ayrılırken, ilimizin ne kadar misafirperver bir şehir olduğunu göstermiş oluyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerimizin organizasyonlar da konaklama, geziler, müsabakalar, sevk ve idare hususunda en yüksek düzeyde gereken hassasiyet göstererek; şehrimizde 6 Türkiye şampiyonası, 3 yarı final, 2 çeyrek final ve 12 grup müsabakaları gerçekleştirildi. Elazığımızda bir yılda rekor düzeyde yapılan bu organizasyonlarla şampiyona şehri olduğunu söyleyebilirim. Organizasyonların yapılmasında desteğini her daim hissettiğimiz Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere valimize, belediye başkanımıza, milletvekillerimize, il başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, personellerimize ve paydaş Kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyor, katkı ve destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.