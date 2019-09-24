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Elazığ AFAD'dan KBRN eğitimi

Elazığ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.


İl AFAD Müdürlüğü ekipleri KBRN Hizmet Grubu Operasyon Planı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli personellere eğitim verdi. Alanında uzmanların kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerini anlattığı eğitimde, KBRN alanında kullanılan maddelerin çeşitleri ve alınması gereken tedbirleri aktardı.Ayrıca farkındalıklarının artırılması amacıyla alınacak olan önlemler anlatıldığı bildirildi.


Çalışmalarda, eğitim öncesi ve sonrası yapılan değerlendirme testi ile katılımcıların bilgileri kontrol edildi.

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