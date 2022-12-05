Elazığ Amatör Küme U16 ve U14 Ligi şampiyonları belli oldu

Elazığ Amatör Küme U16 ve U14 Ligi'nde şampiyonlar belli oldu. Elazığ İl Özel İdarespor U16 Ligi'nde, Elazığ Yolspor ise U14 Ligi'nde mutlu sona ulaşan ekipler oldu.

2022-2023 Futbol Sezonu U16 Ligi Elazığ'da 8 takımın katılımıyla 2 grupta 29 Ekim'de başladı. Grup ve yarı final müsabakaları sonunda finale kalan İl Özel İdarespor ile Elazığ Yolspor final maçında karşı karşıya geldi. Maçı 5-1 kazanan Elazığ İl Özel İdarespor, U16 Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

U14 Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaşan takım Elazığ Yolspor oldu. Grup ve yarı final müsabakaları sonunda Finale kalan Paluspor ile Elazığ Yolspor maçında Elazığ Yolspor rakibini 2-1 yenerek U14 Ligi'nde şampiyon oldu. Her iki takım da, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği tarihlerde Türkiye Finalleri'nde Elazığ'ı temsil edecek.