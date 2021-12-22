Elazığ Amatör Küme U18 ve U14 Liginde gruplar belli oldu

Elazığ Amatör Küme U18 ile U14 liglerinin başlangıç tarihleri netleşti. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22-23 Ocakta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak U18 Futbol Liginde 14 takım A ve B olmak üzere iki ayrı grupta mücadele edecek. 2004, 2005 ve 2006 doğumlu sporcuların oynayabileceği U18 Futbol Liginde gruplar şu takımlardan oluştu:

"A Grubu Abdullahpaşaspor, Arıcakspor, Elazığspor, D. Fırat Üniversitesi, Sanayi Sitespor, Beyhan Belediyespor, Karakoçan FK. B Grubu Elazığ Adaletspor, Doğukent Gençlikspor, Elazığ Yolspor, EBUAŞ, Baskil Şafakspor, İl Özel İdarespor, Paluspor."

U14 Futbol Liginde ise 11 takım A ve B olmak üzere iki ayrı grupta 2021-2022 sezonunda mücadele edecek. 8-9 Ocakta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak U14 Futbol Ligi'nde 2008-2009 doğumlu futbolcular forma giyecek. Bu ligde A Grubunda İl Özel İdare, Yolspor, Karakoçan FK, 62 Munzurspor, EBUAŞ yer alırken, B Grubunda ise Karakoçan 1985, Doğukent Gençlik, Dsispor, Gençlik Merkezi, Madenspor ve Paluspor bulunuyor.