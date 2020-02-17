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Elazığ amatörde devam kararı

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Elazığ Amatör Küme Futbol Ligleri’nin 22 Şubat’tan itibaren kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Elazığ Amatör Küme Futbol Ligleri'nin 22 Şubat'tan itibaren kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.


Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası o tarihten itibaren düzenli olarak ertelenen Elazığ 1. ve 2. Amatör Küme Futbol Ligi müsabakalarına ilişkin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Konferans Salonu'nda kulüplerle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür toplantı sonunda, “Tüm müsabakaların kaldığı yerden 22-23 Şubat 2020 tarihinden itibaren devamına” karar verildiğini açıkladı.

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