İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ amatörü 3. kez ertelendi

Elazığ’da şehir genelinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışından dolayı oynanması gereken amatör maçlar üçüncü kez ertelendi.

Elazığ'da şehir genelinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışından dolayı oynanması gereken amatör maçlar üçüncü kez ertelendi.


Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi 10. hafta, U18 Ligi 1. hafta ve U14 Ligi 2. hafta maçları şehirde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle üçüncü kez ertelendi. Konuya ilişkin olarak Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında sahalarımızın futbola elverişsiz olması nedeniyle 5-6 Şubat 2022 tarihleri arasında oynanması gereken futbol müsabakaları ertelenmiştir" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.