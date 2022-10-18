Elazığ amatöründen ampute millilere selam

Amatör Küme ekibi Sanayi Sitespor, Baskil Şafakspor maçı öncesi dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na selam gönderdi.

Amatör Küme 2. haftasında Sanayi Sitespor, Baskil Şafakspor'u 10-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Maçtan önce saha ortasında toplanan futbolcular, tek ayaklarını havaya kaldırarak dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na selam gönderdi. Kulüp 2. Başkanı Mehmet Ormanoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ampute milli takımımızla her zaman gurur duyuyoruz. Biz de kendimizce böyle bir fotoğraf çekilerek milli takımımızın yanında olmak istedik. Elazığ'dan kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz kendilerine" ifadelerini kullandı.