Elazığ amatörüne bu kez de sel ertelemesi

Elazığ Amatör Küme maçlarına bir haftalık erteleme geldi. Deprem felaketi sonrası hafta sonu müsabakaları başlatmayı planlayan Elazığ Futbol İl Tertip Komitesi, bu kez de sel, su baskını yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasına yönelik uyarı nedeniyle maçları erteleme kararı aldı. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Meteorolojinin, hafta boyunca İlimizde kuvvetli yağış beklentisi doğrultusunda; sel, su baskını yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır uyarısı nedeniyle oluşabilecek elverişsiz saha koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar göz önünde bulundurularak 18-19 Mart tarihinde oynanması gereken müsabakaların bir hafta ileri kaydırılarak 25-26 Mart 2023 tarihinde oynatılmasına İl Tertip Komitesi tarafından karar verilmiştir” denildi.