Elazığ ASKF: ''Maçlar oynanacak''

Deprem felaketi sonrası yerel lig maçlarının oynanmayacağı sorusuna Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu son noktayı koydu. Elazığ ASKF yönetim kurulu Elazığ'ın OHAL dışında olan iller arasında yer alan şehirlerden olduğuna dikkat çekerek, 1. Amatör Küme ve alt yaş kategorilerinde maçların oynanacağını kamuoyuna duyurdu. Federasyon ayrıca yeni müsabaka tarihlerini de açıkladı. Yapılan açıklamada, ''10 Mart 2023 günü Elazığ Amatör Spor Evinde 1. Amatör Kümede mücadele eden kulüplerin yönetici ve temsilcileri ile yapılan toplantıda TFF tarafından alınan karar doğrultusunda OHAL dışında olan ilimizde 1. Amatör küme kulüplerinin ve alt kategorilerdeki takımların maçları da kaldığı yerden devam edip oynanacaktır denilmiştir. Deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat öncesinde ertelenen ve oynanamayan müsabakaların 18-19 Mart 2023 tarihinden itibaren Futbol İl Tertip Komitesi kararı ile oynatılması hususunda değerlendirme toplantısı yapılmış ve toplantıya katılan takımlar bilgilendirilmiştir. Tüm takımlarımıza kazasız-belasız maçlar temenni ediyoruz” denildi.