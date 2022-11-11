İhlas Haber Ajansı

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Elazığ Basketbol evinde, Elazığ İl Özel İdare deplasmanda puan mücadelesi verecek

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 9.

haftasında Elazığ Basketbol evinde, Elazığ İl Özel İdare deplasmanda 2 puan mücadelesi verecek.


Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele eden Elazığ takımları hafta sonu 9. hafta maçlarına çıkacak. Elazığ Basketbol 12 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Yakup Kılıç Spor Salonunda Antalya Güneşi GSK ile Elazığ İl Özel İdare ise 13 Kasım Pazar günü saat 14.00'da Manisa Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak.


Elazığ Basketbol, 16 takımlı TKBL'de 12 puanla 10. sırada bulunurken, Elazığ İl Özel İdare 13 puanla 6. basamakta yer alıyor.

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