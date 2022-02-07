İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ Basketbol Kulübü, 10'da 10'la tamamladı

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu 10.

hafta maçında Elazığ Basketbol Kulübü, Mersin ekibi Toroslar Belediye'yi 93-46 mağlup etti.


Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu'nun 10. haftasında Elazığ Basketbol Kulübü, Mersin ekibi Toroslar Belediye'yi 93-46 yendi. Normal sezonun son maçını da farklı kazanan Elazığ ekibi, grubunu 10'da 10'la namağlup lider olarak noktaladı. Çapraz eşleşme ile play-off'taki rakibini bekleyen bordo-beyazlı ekip, turu geçmesi halinde 6'lı finallerde Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.


Elazığ Basketbol Kulübü, rakibinin belirlenmesi sonrası ilk maçını 19-20 Şubatta deplasmanda, ikinci maçını ise 25-26 Şubatta Elazığ'da oynayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.