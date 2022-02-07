Elazığ Basketbol Kulübü, 10'da 10'la tamamladı

hafta maçında Elazığ Basketbol Kulübü, Mersin ekibi Toroslar Belediye'yi 93-46 mağlup etti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu'nun 10. haftasında Elazığ Basketbol Kulübü, Mersin ekibi Toroslar Belediye'yi 93-46 yendi. Normal sezonun son maçını da farklı kazanan Elazığ ekibi, grubunu 10'da 10'la namağlup lider olarak noktaladı. Çapraz eşleşme ile play-off'taki rakibini bekleyen bordo-beyazlı ekip, turu geçmesi halinde 6'lı finallerde Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmek için mücadele edecek.

Elazığ Basketbol Kulübü, rakibinin belirlenmesi sonrası ilk maçını 19-20 Şubatta deplasmanda, ikinci maçını ise 25-26 Şubatta Elazığ'da oynayacak.