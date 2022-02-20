Elazığ Basketbol, tur kapısını araladı

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off ilk maçında Elazığ Basketbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Giresun Belediye'yi 78-61 mağlup ederek, büyük avantaj kaptı.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu'nu namağlup lider tamamlayan ve play-off turunda Giresun Belediye ile eşleşen Elazığ Basketbol Kulübü, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı farklı kazandı. Giresun 19 Eylül Stadı'nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi ilk periyodu 21-14, ikinci periyodu 44-35, üçüncü periyodu 56-45 ve maçı 78-61 kazandı. Play-Off rövanş karşılaşması 27 Şubat Pazar günü Elazığ'da oynanacak.