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Elazığ Basketbol'da Deringöl dönemi bitti

Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), Başantrenör Levent Deringöl’le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), Başantrenör Levent Deringöl'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.


Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu'nda mücadele eden ve sezonun ilk yarısını 5'te 5 yaparak tamamlayan Elazığ Basketbol Kulübü'nde Başantrenör Levent Deringöl'le yollar ayrıldı. Ayrılığa ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada;


“Elazığ Basketbol Kulübü antrenörü Levent Deringöl, karşılıklı görüşme sonrası mutabık kalınarak görevinden ayrılmıştır. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, yeni çalışma hayatında başarılar dileriz” açıklaması yapıldı.

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