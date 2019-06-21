Elazığ Belediyesi, afetin izlerini siliyor

Elazığ'dan dün yaşanan sel ve su taşkınları nedeniyle oluşan hasar nedeniyle çalışma yapan belediye ekiplerinin, afetin izlerini sildiği bildirildi.

Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün ilimizde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan afetin izlerini silebilmek için tüm birimlerimizin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam etmektedir. Tüm birimlerimize ait iş makineleri ve personeller afetin hemen ardından Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla oluşturulan Kriz Merkezinin yönlendirmesiyle afetten etkilenen vatandaşlar için seferber oldu. Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği özverili çalışmalar kapsamında, afet sonrası belediyemize yapılan 2 bin 500'e yakın ihbara 150 araç ve 300 personelle müdahale edildi. Su basan evlerde afetin ardından ekiplerimiz tarafından başlatılan su tahliye işlemi gece boyunca sürdürülerek, vatandaşların mağduriyeti giderildi. Yine şehir içi ulaşımda önemli konumdaki alt geçitlerde başlatılan su tahliye işlemi sonucunda Hamza Yanılmaz Kavşağı ve Çayda Çıra Kavşağı alt geçitleri ile Aksaray alt geçidi temizlenerek ulaşıma açıldı. Bosna Hersek ve Cahit Dalokay Bulvarları üzerinde bulunan alt geçitlerde de gece başlayan su tahliye işlemi kısa sürede tamamlanarak temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açılacaktır"denildi.

İtfaiye, Park Bahçeler, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin afet nedeniyle bozulan yollarda başlattıkları bakım onarım çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürdüğü belirtilen açıklamanın devamında," Afet sebebiyle vatandaşların mağdur olmaması için gece boyunca çalışmalarını sürdüren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri de tüm iş makineleri ve personeliyle çalışmalarına devam etmektedir. Afetin ardından başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla yoğun mesai harcayan ekiplerimiz, afet nedeniyle zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemelerini sürdürmektedir. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.