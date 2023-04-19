Elazığ Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor

Elazığ Belediyesi, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şehir genelinde bayram hazırlıklarını sürdürüyor.

Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Elazığ Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede zabıta ekipleri vatandaşların sağlığını korumak ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesini sağlamak adına gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bayram öncesinde Kapalı Çarşı başta olmak üzere şekerleme, pasta, kadayıf, yiyecek ve içecek üretimi yapan ve satan işletmeler tek tek kontrolden geçirilerek denetlendi. Ramazan ayı boyunca her gün yüzlerce dilenciyi toplayan ekipler, bayram öncesinde sayıları artan dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle cami, AVM, bankamatik ve market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalanarak Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayrıca şehrin önemli turizm yerlerinden olan Harput Mahallesi'nde her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Özellikle vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla Gülmez Mezarlığı ve diğer mezarlıklardaki yabani otlar temizlendi. Alanda bulunan çeşmeler bakım-onarımdan geçirilerek detaylıca yıkandı. Cami ve türbelerde temizlik yapan ekipler, özellikle abdesthane ve cami çevrelerinde buharlı araçlarla hijyen çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan şehrin her noktasında bayram hazırlıklarını sürdüren ekipler, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra park, bahçe, cadde ve sokaklarda da detaylıca temizlik çalışmaları yaptı. Önce yeşil alan, park ve yürüyüş yollarını süpüren ekipler daha sonra kaldırım ve sokakları yıkayarak daha steril bir duruma getirdi.