Elazığ Belediyesi, cenaze hizmetleriyle büyükşehirlere örnek oluyor

Türkiye'nin bazı büyükşehirlerinde belediyeler tarafından mezar yerlerine yapılan zamlar görenleri şaşırtırken Elazığ Belediyesi üstlendiği cenaze hizmetleriyle örnek oluyor. Zor günlerinde vatandaşının yanında olan Elazığ Belediyesi, kefeninden nakline, mezar yerinden taşına kadar tek kuruş ücret talep etmiyor.

Elazığ Belediyesi cenaze hizmetleri çalışmalarıyla büyükşehir belediyelerine örnek oluyor. Vatandaşların zor günlerinde mağduriyet yaşamaması için büyük çaba sarf eden Elazığ Belediyesi, şehirlerarası yıkama, kefenleme, cenaze nakli, taziye hizmetleri, mezar yeri, taşı, bakımı ve düzenlemeleri gibi bütün hizmetleri ücretsiz olarak karşılıyor. Vatandaşların zor günlerinde yanında olmaya devam ettiklerini belirten Mezarlıklar Müdürü Hakan Dayı, geçen sene de olduğu gibi bu sene de herhangi bir ücret talep etmediklerini söyledi.

Hizmetler hakkında bilgi veren Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Hakan Dayı, “Ayrıca il dışı cenazelerimizi havayolu ve karayolu da dahil olmak üzere herhangi bir ücret almadan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımızın zor günlerinde elimizden geldiğince onların yanında olmak zorundayız. Elazığ Belediyesi olarak yılda 5 bin cenazeye hizmet vermekteyiz. Bunlarında yüzde 10'u il dışında oluyor. Bunları da havayolu ve karayolu ile memleketimize getirmekteyiz. Burada yıkama, kefenleme ve mezar ücreti dahil olmak üzere herhangi bir ücret almamaktayız. Televizyonlardan gördüğümüz kadarıyla metropol şehirlerde mezar ücretleri astronomik rakamlarda olduğunu duyuyoruz. Elazığ Belediyesi olarak geçen yıl olduğu gibi ücretlerimizde herhangi bir değişiklik yapmadık" diye konuştu.